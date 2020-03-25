Курс рубля отреагировал на выступление Путина

Курс рубля снизился в ходе торгов в среду, 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Так российская валюта отреагировала на обращение президента Владимира Путина.

До начала обращения главы государства курс доллара составлял 78,57 рубля, а курс евро — 85,08 рубля. К моменту завершения выступления курс доллара составил 78,84 рубля, а курс евро — 85,29 рубля.

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Говоря с россиянами, Путин анонсировал ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В частности, в стране объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Также российский лидер предложил обложить налогом доходы по банковским вкладам размером более 1 миллиона рублей. Размер налога — 13 процентов.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве.

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