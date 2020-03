США предсказали пик смертей от коронавируса

Пик смертей, связанных с коронавирусом, наступит в США через три недели, предсказал ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний (US Centers for Disease Control and Prevention), Айра Лонджини (Ira Longini). Слова эксперта в среду, 25 марта, приводит CNN.

По прогнозу Лонджини, подобный всплеск смертности, скорее всего, приведет к временной перегрузке системы здравоохранения, однако после него страна сможет начать постепенно снимать ограничения на передвижение граждан, так как «максимальный урон уже будет нанесен». «Возможно, частичное снятие ограничений для наименее уязвимых категорий населения будет иметь какой-то смысл через три недели», — отметил эпидемиолог.

Также он призвал наблюдать за опытом Китая, где власти уже начали постепенно отказываться от принятых ранее жестких мер по сдерживанию распространения инфекции.

В то же время инфекционист из Университета Вандербильда, США, доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner) заявил, что, скорее всего, выход на пик эпидемии займет до шести недель, поскольку в настоящее время распространение коронавируса по штатам является неравномерным.

В свою очередь, специалист по моделированию заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, доктор Стефан Флаш (Stefan Flasche) считает, что предсказать пик смертности невозможно, так как его наступление будет зависеть от множества факторов, в том числе от эффективности карантинного режима. По его мнению, также существует вероятность, что США придется пережить несколько пиков в ближайшие 12 месяцев, поскольку у населения пока нет иммунитета к вирусу.

24 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, так как в стране фиксируются очень быстрые темпы роста числа зараженных.

По последним данным, в США зафиксировано более 55,2 тысячи случаев инфицирования; 801 человек погиб, 354 — вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, свыше 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились.

