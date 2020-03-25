Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

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Обсуждение предложений пройдет на внеочередном заседании Совета 26 марта. В таком случае их рассмотрение пройдет через неделю.

Володин отметил, что план Путина заключается в поддержке наиболее социально уязвимых граждан: ветеранов, семей с детьми, заболевших, а также представителей малого и среднего бизнеса.

25 марта президент выступил с обращением к гражданам из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, он предложил принять экстренные меры для поддержки россиян и экономики страны.

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