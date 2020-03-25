Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала россиянам о самоизоляции в стриме на телеканале RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
«Давайте потерпим, реально, две недели, не прибавлять работы нашим врачам», — призвала Попович. В то же время она отметила, что система здравоохранения в России оказалась лучше подготовлена, чем на Западе.
По ее словам, в России оказалось больше аппаратов для искусственной вентиляции легких, инфекционистов. «Сейчас, наконец-то, так быстро сработало наше правительство», — добавила она.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 454 тысячи человек; более 20 тысяч человек погибли, более 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения