Опубликовано предложение бесплатно провести карантин в королевском замке

В Румынии людям предложили провести карантин по коронавирусу в замке Пелеш. С такой инициативой выступил Королевский Дом страны на своей странице в Facebook.

«В связи с объявленным в Румынии чрезвычайным положением Хранительница Короны и ее сестры бесплатно предоставят национальному комитету 53 места для проживания в номерах и виллах на территории Пелеша для тех, которым нужно оставаться в карантине», — говорится в сообщении.

Кроме того, королевская семья запустила специальный фонд для помощи пожилым гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Собранные средства пойдут на покупку товаров первой необходимости, психологов и услуги по дому.

Пелеш — знаменитый замок эпохи неоренессанса, расположенный в 124 километрах от Бухареста. В обычное время он функционирует как музей. Посетители могут посмотреть только 35 из 160 комнат, остальные для них закрыты.

Ранее сообщалось, что в Швеции появился роскошный изолятор для богачей на карантине по коронавирусу. Постояльцам предложили доставку еды, комплекс медицинских услуг, а также проведение теста на наличие инфекции.

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