Опубликовано предложение бесплатно провести карантин в королевском замке

В Румынии людям предложили провести карантин по коронавирусу в замке Пелеш. С такой инициативой выступил Королевский Дом страны на своей странице в Facebook.
«В связи с объявленным в Румынии чрезвычайным положением Хранительница Короны и ее сестры бесплатно предоставят национальному комитету 53 места для проживания в номерах и виллах на территории Пелеша для тех, которым нужно оставаться в карантине», — говорится в сообщении.
Кроме того, королевская семья запустила специальный фонд для помощи пожилым гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Собранные средства пойдут на покупку товаров первой необходимости, психологов и услуги по дому.
Пелеш — знаменитый замок эпохи неоренессанса, расположенный в 124 километрах от Бухареста. В обычное время он функционирует как музей. Посетители могут посмотреть только 35 из 160 комнат, остальные для них закрыты.
Ранее сообщалось, что в Швеции появился роскошный изолятор для богачей на карантине по коронавирусу. Постояльцам предложили доставку еды, комплекс медицинских услуг, а также проведение теста на наличие инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения