Путин назвал две беды России

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что сейчас страна столкнулась с двумя бедами — обрушением цен на нефть и коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«У нас в стране две проблемы: фактически обрушился рынок нефти, а за ним и рынок других энергоресурсов, и вирус еще этот прилетел», — сказал глава государства.
Оценивать текущую обстановку он не стал, назвав предпринимателей грамотными и сославшись на то, что они сами «смотрят интернет и читают федеральные СМИ».
25 марта Путин впервые с августа 2018 года выступил со специальным обращением к нации, темой которого стало распространение коронавирусной инфекции. Для борьбы с этим президент объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а в рамках поддержки категорий граждан, которые наиболее пострадают от кризиса и приостановки деятельности, предложил ряд экономических мер, в частности дополнительную выплату семьям, имеющим право на материнский капитал, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также введение отсрочек по ипотечным и потребительским кредитам.
Тему начавшегося в марте обрушения цен на нефть, которое повлекло за собой падение курса рубля по отношению к доллару и евро, Путин до сих пор подробно не комментировал.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения