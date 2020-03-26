Угрожавший убить жену актер «Мстителей» обеднел из-за коронавируса

Американский актер Джереми Реннер заявил, что обеднел из-за пандемии коронавируса, и попросил уменьшить размер выплачиваемых им алиментов. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист из «Мстителей», угрожавший убить бывшую жену Сонни Пачеко, заявил, что она не по назначению использует деньги, предназначенные для их дочери Авы. По его мнению, экс-супруга направляет деньги на поддержание своего образа жизни и войну против него в суде.

В документах, направленных в суд, Реннер также указал, что тратит на ребенка 30 тысяч долларов в месяц. Он считает, что размер алиментов можно сократить до 11 тысяч долларов.

Актер подчеркнул, что за последние недели его финансовое положение резко изменилось. Он ожидал, что 2020-й год станет для него менее прибыльным по сравнению с предыдущими, так как он закончил работу над франшизой «Мстители», однако у него были и новые проекты. Теперь же из-за вспышки COVID-19 они будут перенесены или совсем отменены.

В 2019 году экс-супруга артиста рассказала, что однажды Реннер употребил алкоголь и кокаин в клубе, а затем начал говорить об убийстве жены. Пачеко, желающая добиться единоличной опеки над их ребенком, указала в судебных документах, что Реннер злоупотребляет психоактивными веществами, а также часто прибегает к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.

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