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«Мутант-обольститель» показал свой новый особняк c темным прошлым

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Кадр: Sasha Shpak Official / YouTube

Российский блогер и бодибилдер Александр Шпак, которого называют «мутантом-обольстителем», показал свой новый особняк. У замка оказалось темное прошлое. Видео с интерьером загородного дома появилось на странице его жены Маси Шпак в Instagram.

Супруга Шпака провела видеоэкскурсию по их новому жилью. Дом почти полностью обставлен и, как рассказала блогер, им осталось только перевезти вещи. Супругов даже не смутил тот факт, что несколько лет назад в нем произошло жестокое убийство.

Певица Сара Окс в интервью изданию StarHit сообщила, что ранее в этом доме проживала семья чиновника. В коттедж проникли бандиты и, угрожая пистолетом, потребовали все деньги и украшения. Затем они выстрелили в хозяев, которых предварительно связали. Мужчине пуля попала прямо в сердце, и от полученных ранений он скончался на месте. По словам певицы, об этом она узнала от прислуги хозяйки дома.

От прежних хозяев в доме осталось достаточно много вещей. В своем видео Мася Шпак не скрывает, что ей очень понравились их интерьерные решения. Свою экскурсию она начала с просторной веранды, откуда открывается вид на участок площадью 15 соток. Почти все пространство первого этажа занимает гостиная в стиле современной классики, переходящая в кухню и обеденную зону. Комнату освещают дизайнерские кованные люстры, а в одной из зон, отделенной колоннами, установлен камин. Кухня, также обособленная колоннами, выполнена в бежево-коричневой цветовой гамме.

На втором этаже находится жилая зона, вмещающая четыре комнаты. Из каждой из них есть доступ в собственный санузел. Все они полностью обставлены и имеют индивидуальную цветовую гамму, но при этом стилистически гармоничны. По словам Шпак, одну из комнат она хочет переделать в «черную спальню». Кроме того, в доме имеется встроенный гараж.

Ранее популярная американская певица Рианна открыла дом для пользователей сети TikTok — TikTok House. Таким способом она решила поддержать звезд видеохостинга и заодно провести пиар-кампанию для косметического бренда Fenty Beauty, лицом которого она является. Рианна пригласила известных бьюти-блогеров со всего мира поселиться в большом особняке в Лос-Анджелесе. Вместо арендной платы они должны будут создавать контент, ориентированный на красоту и продвижение Fenty Beauty.

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