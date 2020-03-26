Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она написала на странице в Instagram.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», — говорится на странице Симоньян. Журналистка добавила, что, несмотря на произошедшее, продолжит акции помощи беременным женщинам, матерям и врачам.

16 марта Симоньян сообщала, что забеременела спустя несколько месяцев после рождения дочери Маро. Девочка родилась 19 октября 2019 года.

В конце января Симоньян была экстренно госпитализирована в клинику института имени Склифосовского. Скорая помощь доставила ее из администрации президента России на Старой площади в реанимацию со спонтанным пневмотораксом (резким скоплением воздуха вокруг легких).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!