Около 200 тысяч человек в России остались без жилья — это дети-сироты, которые состоят на учете и не получили квартиру. На начало 2020 года данный показатель равнялся 191 тысяче человек — больше половины (68 процентов) от общего числа детей-сирот. Об этом говорится на сайте Счетной палаты, которая провела соответствующую проверку.

По данным на 1 января 2020 года, на жилищном учете состояло более 279 тысяч детей-сирот. При этом за прошлый год их очередь выросла более чем на девять процентов — со 175 до 191 тысячи человек. Половина детей-сирот (49 процентов, 12,4 тысячи человек), согласно данным 2018 года, получают свое законное жилье только после того, как обратятся в суд из-за длительного ожидания.

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По России данный срок в среднем равняется семи годам. Однако в отдельных субъектах срок ожидания детьми-сиротами квартир превышает 20 (Крым, Бурятия, Забайкальский край) и даже 30 лет (Кабардино-Балкария, Мордовия, Чечня, Ингушетия).

Счетная палата обращает особое внимание на нецелесообразное расходование бюджетных средств на обеспечение детей-сирот жильем. Ежегодно для этого тратится более 32 миллиардов рублей, однако, например, по итогам 2018 года, остались не исполнены бюджетные назначения в размере 3,2 миллиарда рублей. Данной суммы хватило бы на недвижимость для 2,3 тысячи детей-сирот.

В ведомстве полагают, что для решения данного вопроса требуется единовременно почти 264,5 миллиарда рублей. В том случае, если объем финансирования сохраняется на уровне 2019-го, то для полного погашения задолженности перед детьми-сиротами понадобится не менее 6–7 лет.

В феврале 2020 года сироте Ирине Букреевой из Челябинской области отказали в выдаче положенной по закону квартиры из-за обращения за помощью к журналистам. После череды отказов девушка вывела ситуацию на региональный уровень, что не понравилось местным властям.

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