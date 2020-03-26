Фанаты «Спартака» поддержали врачей больницы в Коммунарке

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group создали граффити в поддержку врачей инфекционной больницы в Коммунарке. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте объединения.
Под окнами больницы они оставили призыв «Борись и побеждай!», который адресован медицинскому персоналу, который борется с заболеванием.
Фанаты также поблагодарили всех российских врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.
В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на 26 марта, в стране зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.
Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения