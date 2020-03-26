Фанаты «Спартака» поддержали врачей больницы в Коммунарке

Объединение фанатов московского «Спартака» Supporters Group создали граффити в поддержку врачей инфекционной больницы в Коммунарке. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте объединения.

Под окнами больницы они оставили призыв «Борись и побеждай!», который адресован медицинскому персоналу, который борется с заболеванием.

Фанаты также поблагодарили всех российских врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на 26 марта, в стране зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.

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