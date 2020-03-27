По всей России оборудуют койки для больных с коронавирусом

Правительство России выделит регионам средства на оборудование коек для больных с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС в пятницу, 27 марта.

«С министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле», — заявил глава кабинета министров.

Также премьер заявил, что необходимо распространить на все регионы России ограничительные меры, принятые в Москве в связи коронавирусом. Мишустин попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в этот период. Он призвал их отказаться от развлечений и поездок. По его словам, сейчас следует побыть дома.

Помимо этого, глава правительства поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. С 30 марта по 3 апреля в российской столице закроются места общественного питания, городские парки, торговые центры. Эта неделя была объявлена президентом нерабочей.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!