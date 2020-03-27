Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса

Российский боксер Сергей Липинец в эфире «Матч ТВ» рассказал об обстановке в США в связи с распространением коронавируса.

Липинец заявил, что, хотя власти США не обязывают граждан сидеть дома, пробок на дорогах совсем нет. «Все кафе уже как неделю закрыты. Пищу дают только на вынос. К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека», — отметил он. Боксер оценил ситуацию как тяжелую.

Липинец — заслуженный мастер спорта России. Он бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

26 марта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США. Она рассказала, что в США закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, а скорая помощь перегружена. Навка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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