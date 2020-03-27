Информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы опровергли

Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.
«Просим доверять только официальным источникам информации», — призвали в штабе.
Там также подчеркнули, что в настоящее время передвигаться по городу, в том числе и на общественном транспорте, можно без каких-либо ограничений.
Ранее 27 марта издание Baza сообщило, что сотрудникам всех экстренных служб столицы выдали спецпропуска, которые можно будет использовать для беспрепятственного передвижения по городу, а также для въезда и выезда из него. Отмечалось, что при закрытии Москвы на карантин в ближайшее время воспользоваться общественным транспортом, в том числе и метро, якобы можно будет только при наличии такого пропуска.
По последним данным, в Москве выявлено 703 случая заражения коронавирусом — это больше, чем в любом другом регионе России. На следующей неделе с 30 марта по 3 апреля в столице закроются места общественного питания, городские парки, торговые центры. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения
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