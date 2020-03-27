Мэр Москвы Сергей Собянин открыл самый крупный в Москве стационар для зараженных коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает ТАСС.

Отделение открыто в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова на Вешняковской улице. Отмечается, что больница была перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на коронавирус либо с подтвержденным диагнозом. Также она рассчитана и на госпитализацию беременных женщин.

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Столичный градоначальник заявил, что в Москве продолжается создание коечного фонда для борьбы с коронавирусом, в рамках которого и была открыта больница. Она рассчитана на нахождение 1,3 тысячи пациентов и работу 2,7 тысячи врачей. «Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова», — заключил он.

По данным на 27 марта, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения, 703 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 550 тысяч человек; почти 25 тысяч человек погибли, 127 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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