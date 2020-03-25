Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршавеля привезли «чемодан вирусов». Об этом в эфире телеканала «ТВ-Центр» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает Telegram-канал «РИА Новости».

Он добавил, что старается перепроверять все фейки о коронавирусе. «Не потому что доверяю или не доверяю. Просто степень извращения на уровне разных структур иногда доходит до такого уровня, что и фейками не придумаешь», — объяснил градоначальник.

По его словам, сейчас до 50 процентов горожан находятся на карантине.

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