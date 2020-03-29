Захарова рассказала о просьбе «очень богатых людей» вывезти ребенка из Лондона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ей позвонили «очень богатые» люди с просьбой вернуть их сына из Лондона в Россию. Об этом она написала на своей странице в Facebook 29 марта.

По словам Захаровой, звонившие хотели отправить за своим ребенком частный самолет, заявив, что в Великобритании «коллапс». Представитель МИД усомнилась в этих словах, предложив им и в дальнейшем оставаться в стране, которая является «оплотом цивилизации».

«Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» — приводит Захарова слова своего собеседника.

Материалы по теме «От чувства тревожности мы обретаем свободу» Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса

В своей записи дипломат отметила, что людей «оболванивали много лет» за их же деньги. По ее мнению, уехавшие из страны россияне «платили золотом за тлен, за иллюзию», вместо того, чтобы поддерживать свою страну.

«Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь», — написала Захарова, добавив, что в аэропортах выстраиваются очереди из граждан России, которые хотят вернуться домой. «Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — заключила представитель МИД.

Ранее 29 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации из-за распространения коронавируса.

В Великобритании заразились несколько представителей высшего руководства: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тысячи зараженных коронавирусом. Умер 1021 пациент, еще 151 — выздоровел.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!