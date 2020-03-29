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Песков опроверг свой перевод на удаленку

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его не переводили на удаленную работу. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва», сообщается в ее Telegram-канале.

Песков объяснил, что соблюдает меры предосторожности, но речь об удаленке не идет. «Работаем. Время такое! Из офиса записывал! Заодно новую технологию осваивал», — сказал он изданию «Подъем».

Ранее 29 марта журналисты программы «Москва. Кремль. Путин» сообщили о переходе Пескова на удаленную работу, поскольку он впервые дал им интервью дистанционно. По словам корреспондентов, во время беседы на столе представителя Кремля были бесконтактный градусник, флакон антисептика и желтая папка с материалами по коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в марте пресс-секретарь президента вместе с супругой Татьяной Навкой посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где, среди прочих, присутствовал певец Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус. Песков заявил, что не контактировал там с артистом. На некоторых кадрах с мероприятия, опубликованных в сети, запечатлены Песков с композитором и продюсером Игорем Крутым, который, в свою очередь, находился в непосредственной близости к Лещенко и Игорю Николаеву, также позднее госпитализированному с коронавирусом.

Татьяна Навка 27 марта заявляла, что члены ее семьи чувствуют себя хорошо, но стараются лишний раз не выходить на улицу и «исключили общественную активность», пишет РИА Новости.

Известно об одном случае заражения коронавирусом среди сотрудников администрации президента России. В Кремле уточняли, что данный человек не контактировал с Владимиром Путиным.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Предыстория: Дмитрий Песков перешел на удаленку
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