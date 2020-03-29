Песков опроверг свой перевод на удаленку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его не переводили на удаленную работу. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва», сообщается в ее Telegram-канале.

Песков объяснил, что соблюдает меры предосторожности, но речь об удаленке не идет. «Работаем. Время такое! Из офиса записывал! Заодно новую технологию осваивал», — сказал он изданию «Подъем».

Ранее 29 марта журналисты программы «Москва. Кремль. Путин» сообщили о переходе Пескова на удаленную работу, поскольку он впервые дал им интервью дистанционно. По словам корреспондентов, во время беседы на столе представителя Кремля были бесконтактный градусник, флакон антисептика и желтая папка с материалами по коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в марте пресс-секретарь президента вместе с супругой Татьяной Навкой посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где, среди прочих, присутствовал певец Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус. Песков заявил, что не контактировал там с артистом. На некоторых кадрах с мероприятия, опубликованных в сети, запечатлены Песков с композитором и продюсером Игорем Крутым, который, в свою очередь, находился в непосредственной близости к Лещенко и Игорю Николаеву, также позднее госпитализированному с коронавирусом.

Татьяна Навка 27 марта заявляла, что члены ее семьи чувствуют себя хорошо, но стараются лишний раз не выходить на улицу и «исключили общественную активность», пишет РИА Новости.

Известно об одном случае заражения коронавирусом среди сотрудников администрации президента России. В Кремле уточняли, что данный человек не контактировал с Владимиром Путиным.

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