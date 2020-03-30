Жителей Доминиканы попросили бросить пить ради борьбы с коронавирусом

Власти Доминиканы призвали граждан страны бросить употреблять алкоголь ради борьбы с коронавирусом. Об этом говорится с официальном аккаунте администрации республики в Twitter.

«Алкоголь снижает защиту организма и облегчает доступ коронавирусу. Находясь в изоляции, не стоит пить», — говорится в обращении.

По последним данным, в стране более 900 человек заразились коронавирусом. Скончались 42 человека, четверо вылечились. В Доминикане действует карантин.

Ранее число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 754,9 тысячи, 36,1 тысячи умерли, а 163,9 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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