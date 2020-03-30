Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось на 800

В Италии число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, увеличилось на 800. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки в стране умерли 812 человек. Тем самым общее число погибших достигло 11,5 тысячи. По последним данным, в Италии 101,7 тысячи зараженных коронавирусом.

29 марта стало известно, что власти Италии опасаются, что на юге страны могут возникнуть волнения и бунты из-за коронавируса, которые спровоцирует мафия.

Ранее число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 754,9 тысячи, 36,1 тысячи умерли, а 163,9 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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