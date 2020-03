Блогерша сделала купальник из защитных масок и была обругана в сети

Вьетнамская блогерша и предпринимательница сделала бикини из защитных масок и была обругана в сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте паблика No Eloquence.

Владелица интернет-магазина Good.sg Оань (Oanh) сфотографировала себя в зеркале в купальнике, сделанном из голубых медицинских масок, из-за чего подписчики раскритиковали ее в комментариях под постом. «Спасибо за то, что потратила маски впустую», «Так вот куда они все делись!», «В Европе и Америке масок еле хватает, а ты их используешь таким образом», «Какой стыд» — возмущались комментаторы.

Позже блогерша удалила снимок из своего Instagram-аккаунта и попыталась оправдать свою выходку в сторис. Девушка отметила, что поступила неуважительно, публикуя подобное фото во время пандемии. «Я живу во Вьетнаме, где у каждого человека есть доступ к маскам. Я использую их каждый день на протяжении шести лет», — пояснила она, отметив, что не знала о дефиците медицинских масок по всему миру.

Ранее 30 марта популярный интернет-магазин обвинили в попытке обогатиться за счет коронавируса. Британский бренд I Saw It First запустил акцию, согласно которой первая тысяча заказавших товары с сайта получит бесплатные антисептики для рук. Однако покупатели раскритиковали ретейлер в социальных сетях за неуместную попытку продать больше одежды во время пандемии.

