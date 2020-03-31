ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса. По информации The New York Times, организация приготовила «огромные деньги» на спасение футбольной индустрии.

Согласно последнему отчету, ФИФА располагает резервом в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация готова выделить в фонд, который будет управляться независимо от руководства самой организации. Помощь ФИФА будет предоставляться клубам, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом.

Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников из-за приостановления сезона. Позднее стало известно, что титулованный словацкий клуб «Жилина» прекратит свое существование.

Из-за распространения коронавируса практически все футбольные турниры прерваны. В связи с вынужденной паузой футболисты массово отказываются от части зарплат, чтобы помочь своим клубам. Так, известно, что игроки немецких команд, в том числе «Баварии», согласились на понижение зарплат. На 70 процентов свои доходы согласились сократить игроки «Барселоны».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!