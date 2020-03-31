В Петербурге временно закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Так, временно будут закрыты вестибюли 1 и 2 станции «Невский проспект», вестибюли 1 и 2 станции «Новокрестовская», вестибюль станций «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт 1», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская».

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Кроме того, закроется один из двух вестибюлей станции метро «Девяткино» в городе Мурино Ленинградской области, а также один из вестибюлей станций «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Московская», «Дунайская», «Проспект Славы», «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект». Время работы всех действующих станций с 1 по 5 апреля ограничат до 22:00 на вход пассажиров. Движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00.

30 марта стало известно, что в Петербурге умер второй пациент с коронавирусом — первый умер 28 марта в больнице имени Боткина. Всего в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

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