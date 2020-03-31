Россиянам посулили массовый переезд в село из-за коронавируса

Специлисты Россельхозбанка выделили несколько трендов социально-экономической транформации, которые могут стать актуальными на фоне пандемии коронавируса. В частности, некоторым россиянам посулили переезд в села. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
По оценкам экспертов, сельская местность в России готова принять минимум 2-3 миллиона человек в течение нескольких лет. «Если принимать в расчет более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения», — говорится в исследовании.
Еще один тренд — изменение структуры занятости. Многих перевели на удаленную работу. В итоге может стать ясно, что постоянное присутствие в одном месте вовсе не является обязательным. Также в банке указали на рост инвестиций в инновации. «Среди них стоит отметить технологию дополненной и виртуальной реальности, передачи больших массивов данных на значительные расстояния. Все более популярными будут финансовые вложения в строительство автоматизированных и роботизированных складов в удаленной местности, в развитие воздушного транспорта (личного и беспилотного), а также в альтернативную энергетику», — уточнили специалисты.
По прогнозам, «паническая скупка продовольствия вряд ли выйдет за рамки торговых сетей и совсем маловероятно коснется деревенского магазина». Так что в скором времени может вырасти спрос на продукцию, выращенную своими руками. Также ситуация с коронавирусом способна стимулировать процесс роботизации.
По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения