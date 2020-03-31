Подсчитаны потери банков от коронавируса

Российские банки могут лишиться триллиона рублей из-за льготных программ кредитования, которые для клиентов и бизнеса предложил ввести президент Владимир Путин. Реструктуризация стала одной из мер поддержки, введенной на фоне распространения в стране коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает газета «Ведомости».
Решение о реструктуризации кредитов тем, кто пострадал от вируса, принял ЦБ. К отраслям, которым пришлось тяжелее всего, регулятор относит туризм, транспорт, общепит, фитнес, образование, стоматологию и розничную торговлю непродовольственными товарами. Опрошенные газетой эксперты заключили, что из-за высокой маржинальности банки недополучают большие процентные доходы.
Ранее Банк России сообщил, что выдаст кредитным учреждениям займы под четыре процента сроком на год, чтобы те могли кредитовать компании для выплаты зарплат сотрудникам.
По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели, 10 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения