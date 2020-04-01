Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань

Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым человеком, который вернул коронавирус в его первый очаг распространения — город Ухань. Об этом сообщает Daily Mail.

Студент Чжоу прибыл в Ухань из Ньюкасла через Дубай и Пекин, в аэропорту Пекина у него взяли анализ на коронавирус. У подростка не было никаких симптомов заболевания, однако результат теста оказался положительным.

Чжоу доставили в Уханьскую больницу как бессимптомного носителя коронавируса. Издание отмечает, что, согласно официальной статистике, большинство случаев заражения коронавирусом в Пекине выявляют среди лиц, прибывших из Великобритании, Испании и Италии.

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В Китае, по данным на 31 марта, выявлено 130 случаев бессимптомного заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Носителей госпитализируют, а тех, кто с ними контактировал, помещают на 14-дневный карантин. По мнению вирусологов, такие больные могут, предположительно, вызвать новую волну эпидемии.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что в Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса Ухань. Город был закрыт 22 января.

В мире, по последним данным, зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться. Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане.

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