Врачи не нашли нужного им россиянина и проверили на коронавирус его однофамильца

Медики в городе Заринск (Алтайский край) не нашли нужного им мужчину и взяли анализ на коронавирус у его однофамильца. Об этом сообщается в сообществе «Barnaul 22» во «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что к ней домой приехали медики по направлению от эпидемиологов из Барнаула. «Разыскивают Сергея Анатольевича. Фамилию пока писать не буду, но это однофамилец и тезка моего мужа. Мой муж — Сергей Борисович, год рождения один. Направил край, чтобы взять пробу на коронавирус: якобы мы недавно приехали из-за границы (к слову, мы дальше Барнаула не были нигде)», — добавила женщина.

Материалы по теме В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию

Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого. По словам автора сообщения, пробу у ее мужа взяли принудительно, пригрозив полицией.

«Все бы ничего. Но в связи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных, теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас с ней выходящих», — посетовала женщина. Она отметила, что ее муж — инвалид, а вся семья из-за пандемии сидит дома.

По данным на 31 марта, в Алтайском крае зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Последний заразившийся контактировал с одним из двух ранее выявленных больных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!