Турист обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте

Новозеландский турист обнаружил у себя коронавирусную инфекцию во время поездки за границу благодаря томатной пасте. Об этом пишет Daily Mail.

23-летний Джошуа Дент (Joshua Dent) заподозрил первые симптомы заболевания по пути домой из Лондона. В частности, у путешественника начался насморк, появились боль в горле и сильная усталость. Но в большей мере его удивили изменения, произошедшие с восприятием вкуса некоторой пищи, в частности томатной пасты.

«Я помню, как ее попробовал: был просто ужасный металлический привкус. Я даже купил потом пасту другой фирмы, но все было точно так же. Привкус сохранялся все время, пока у меня была инфекция», — описал новозеландец. Он подчеркнул, что при этом вкус всех остальных продуктов остался прежним, в том числе помидоров.

Дент также рассказал, что первым, что он съел сразу после выздоровления, был бутерброд с колбасой и томатной пастой.

Ранее в марте сообщалось, что австралийская туристка переболела коронавирусной инфекцией и поделилась историей своего выздоровления. По ее словам, поначалу из симптомов у нее были только мигрень и усталость, которые она списывала на долгий перелет.

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