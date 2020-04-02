Подмосковье заняло третье место в России по качеству городской среды

Московская область заняла третье место в России по качеству городской среды в прошлом году, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин со ссылкой на индекс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает РИАМО.

Из 73 городов Московской области оценку «благоприятная городская среда» получили 59.

«Индекс качества городской среды — это первый индекс, который оценивает не только статистические показатели, но и реальную морфологию города, то есть то, как город пространственно расположен на территории», — отметил Хайкин.

В 2018 году Минстрой России также высоко оценил качество городской среды в Подмосковье: регион занял третье место среди субъектов России после Москвы и Санкт-Петербурга.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в области реализуются программы по благоустройству общественных пространств, в частности парков.