Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусом. Им стал скончавшийся в Москве 34-летний мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Пациент страдал хроническим бронхитом, а также имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Он был подключен к системе искусственной вентиляции легких в течение 4 дней. «У него также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», — рассказали в штабе.
Другие пациенты, скончавшиеся в Москве, также имели хронический бронхит. Помимо этого у них выявили пиелонефрит, гипертонию, атеросклероз. Возраст трех других умерших — от 80 до 86 лет.
По последним данным, в Москве зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Всего общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения