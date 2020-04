«Японский Перельман» опубликуется несмотря ни на что

Журнал Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences несмотря ни на что опубликует работу математика Синъити Мотидзуки из Киотского университета (Япония) с доказательством гипотезы Эстерле — Массера (abc-гипотеза), сообщает в пятницу, 3 апреля, Nature.

Издание отмечает, что это станет первой соответствующей публикацией в рецензируемом научном журнале работы японца, которого журналисты сравнивают с российским ученым Григорием Перельманом. Nature указывает, что главным редактором Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences является сам Мотидзуки, а 600-страничное доказательство abc-гипотезы, появившееся восемь лет назад, встретило неоднозначную реакцию математического сообщества, поскольку понять и проверить его содержание способно небольшое число математиков.

Мотидзуки родился в Токио в 1969 году. В 16 лет поступил на математический факультет Принстонского университета (США). В 1994 году вернулся в Японию. Коллеги ученого отмечают высокую сконцентрированность Мотидзуки при решении математических задач, его неприятие американской культуры и нежелание покидать Японию.

Независимо друг от друга abc-гипотеза предложена математиками Дэвидом Массером в 1985 году и Джозефом Эстерле в 1988-м. Ее решение составляет одну из главных проблем теории чисел. Гипотеза утверждает, что для любого действительного числа r>1 существует не более конечного числа троек натуральных чисел a, b и c таких, что для них выполняются условия: a + b = c; a, b и c взаимно просты в совокупности (то есть у них нет общих делителей) и c>rad (abc)r.

Радикалом (rad) натурального числа N называется число, которое представляет собой произведение всех различных простых (отличных от единицы чисел, делящихся только на себя и на единицу) делителей числа N. Например, rad(15) = 15, так как у этого числа простые делители 3 и 5, а rad(18) = 6, поскольку простых делителей у числа 18 ровно два — это 3 и 2. Гипотеза Эстерле — Массера важна для теории диофантовых уравнений, а ее справедливость позволит провести еще одно доказательство великой теоремы Ферма для больших степеней.

