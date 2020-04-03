Мировой экономике предсказали долгие проблемы

Глава отдела макроэкономического анализа датского Saxo Bank Кристофер Дембик в свежем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказал, что нынешний мировой экономический кризис окажется тяжелее предыдущих и проблемы сохранятся надолго.
Нынешний спад случился в особенно неподходящее время с демографической точки зрения, полагает Дембик. В последние годы на пенсию начали выходить представители так называемого поколения бэби-бумеров — людей, родившихся во время демографического взрыва после Второй мировой войны.
Из-за этого рынок акций находится под угрозой стагнации даже после окончания пандемии коронавируса. Новое поколение американцев и жителей других западных стран не будут вкладываться в ценные бумаги с нефиксированной доходностью, предпочитая им более надежные инструменты — такие, как облигации.
Представители нынешнего поколения беднее своих родителей и не могут позволить себе такие же траты, тем самым уменьшая спрос и тормозя развитие экономики. К тому же, они в меньшей степени уверены в будущем, а потому предпочитают сбережения инвестициям.
В качестве еще одного неблагоприятного фактора Дембик называет долгосрочную мягкую политику Федеральной резервной системы США и центробанков европейских стран. Она породила слишком активные заимствования, которые привели к чрезмерной задолженности корпораций и правительств. В результате прибыль компаний и доходы национальных бюджетов отвлекались на обслуживание обязательств вместо того, чтобы быть инвестированными в развитие.
Таким образом, имеются все предпосылки для долгосрочного кризиса, хотя большинство экспертов сейчас придерживаются обратной точки зрения, указывает экономист.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения