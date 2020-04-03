«Мисс Москва» вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Софию Никитчук положили в больницу в московской Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, 26-летняя модель вернулась в Москву после отдыха на роскошном горнолыжном курорте Франции Куршевель. По приезде у Никитчук проявились симптомы новой коронавирусной инфекции, в том числе боль в горле и затрудненное дыхание. «Мисс Москву» госпитализировали в Коммунарке, сейчас она проходит лечение. Результат теста на COVID-19 пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что в России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. По данным от 3 апреля, из больницы в Коммунарке выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус. За последние сутки поступило 46 новых пациентов. На лечении находятся 324 человека, у 165 пациентов подтвердился коронавирус.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения