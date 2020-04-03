«Мисс Россия» опровергла госпитализацию из-за коронавируса

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук опровергла сведения о том, что ее доставили в больницу в московской Коммунарке с симптомами коронавирусной инфекции. Она записала видеообращение и выложила в своем Instagram-аккаунте.

Девушка заявила, что проснулась около полудня и узнала о том, что ее якобы госпитализировали, из СМИ и от друзей и родственников.

«Мне, конечно, очень приятно получить 300 сообщений на WhatsApp с утра, увидеть около 150 пропущенных. Но вы меня, пожалуйста, никуда заранее не отправляйте», — заявила Никитчук. Она подчеркнула, что сидит дома и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что королеву красоты госпитализировали после возвращения с французского горнолыжного курорта Куршевель. Никитчук якобы жаловалась на боль в горле и трудности с дыханием.

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