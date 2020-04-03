«Мисс Россия» опровергла госпитализацию из-за коронавируса

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук опровергла сведения о том, что ее доставили в больницу в московской Коммунарке с симптомами коронавирусной инфекции. Она записала видеообращение и выложила в своем Instagram-аккаунте.
Девушка заявила, что проснулась около полудня и узнала о том, что ее якобы госпитализировали, из СМИ и от друзей и родственников.
«Мне, конечно, очень приятно получить 300 сообщений на WhatsApp с утра, увидеть около 150 пропущенных. Но вы меня, пожалуйста, никуда заранее не отправляйте», — заявила Никитчук. Она подчеркнула, что сидит дома и чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что королеву красоты госпитализировали после возвращения с французского горнолыжного курорта Куршевель. Никитчук якобы жаловалась на боль в горле и трудности с дыханием.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения