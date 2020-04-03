На закрытой базе с сотней российских спортсменов заразились еще два человека

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что на базе «Новогорск» в подмосковных Химках заразились коронавирусом еще два человека. Слова специалистки приводит ТАСС.

Родионенко рассказала, что в «Новогорске» было проведено «масштабное тестирование», по результатам которого было выявлено в общей сложности четыре случая заражения. Два человека с положительным тестом представляют команду по спортивной гимнастике, еще двое — сотрудники центра.

Ранее 3 апреля Родионенко рассказала, что ее муж, главный тренер сборной по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, сдал положительный тест, однако второй анализ показал отрицательный результат. Тем не менее, он находится на карантине. Супруга тренера заявила, что муж готов сдать третий тест. Еще одним зараженным оказался 18-летний гимнаст Сергей Найдин. Он госпитализирован.

Родионенко и его подопечные были на закрытой на карантин подмосковной базе «Новогорск», где на тот момент также находились 122 спортсмена.

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