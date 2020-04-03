В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. За повторное нарушение будут штрафовать на пять тысяч, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александра Баранова.
Соответствующие изменения Мособлдума ввела в КоАП Московской области на внеочередном заседании в пятницу, 3 апреля.
По словам Баранова, такие меры касаются только тех жителей Подмосковья, которые получили распоряжение о нахождении на самоизоляции. На остальных штрафы пока не распространяются. Вместе с тем Баранов отметил, что впоследствии круг лиц, которые попадают под действие этой нормы, может быть расширен постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
2 апреля Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом, согласно которому все ограничения, действующие в регионе, продлеваются до 1 мая. Согласно тексту документа, жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны продолжить соблюдать режим самоизоляции до конца апреля. Они получат материальную помощь в середине месяца.
По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии коронавируса в России достигло 4149 в 78 регионах. В Московской области зарегистрировано 221 случаев заражения, 17 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения