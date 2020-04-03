Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Минобороны

Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Министерства обороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Первичный экспресс-тест показал наличие коронавирусной инфекции у воспитателя Пермского суворовского военного училища в поселке Звездный Пермского края. Он госпитализирован. Взятые у него пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.
Воспитатель до диагностирования COVID-19 находился дома на самоизоляции с 27 марта, училище не посещал и не контактировал с коллегами. Тестирование близких родственников воспитателя показало отрицательные результаты. Также врачи несколько раз проверили личный состав училища. Тем не менее преподавательский состав образовательного учреждения, контактировавший с заболевшим, взят под наблюдение.
Более 4,5 тысячи российских военных были проверены на коронавирус, заболевших нет, тесты показали отрицательный результат, сообщает агентство со ссылкой на официальное издание Минобороны «Красная звезда». Военное ведомство подготовило в 32 госпиталях специальные отделения, рассчитанные на 4,8 тысячи коек, к работе готовы 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения