Четыре клуба Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за коронавируса

Четыре клуба немецкой Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Kicker.

По информации издания, клубы объявят о самоликвидации в мае или июне, если матчи чемпионата страны не возобновятся. Кроме того, обанкротиться рискуют девять клубов второй Бундеслиги. Причинами называются отсутствие выплат по контрактам со спонсорами и телевидением.

24 марта сообщалось, что футболисты, выступающие в Бундеслиге, массово пошли на снижение зарплат из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса. Отмечалось, что это позволит сохранить работу многим сотрудникам клубов.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии количество инфицированных составляет более 91 тысячи человек, умерших от COVID-19 — более тысячи.

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