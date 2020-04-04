Россия поможет белорусам вернуться на родину. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.
Москва оплатит возвращение 107 белорусских граждан из Дели в Минск на борту самолета «Белавиа». Средства для этих целей уже перечислены на счет авиакомпании. Вылет граждан запланирован на 14:00 (мск) 5 апреля, ночью 6 апреля они смогут встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными, подчеркнул российский дипломат. В настоящий момент идет оформление электронных билетов для граждан.
По его словам, белорусы не смогли воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков из-за нехватки мест и вследствие форс-мажорных обстоятельств во взаимодействии с туроператорами.
Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.
По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В Белорусии 351 случай заражения, 4 человека скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения