Киево-Печерская лавра закрылась для прихожан на карантин из-за коронавируса

Киево-Печерская лавра закрылась для прихожан на время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте лавры.
«С этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время карантина в лавре проходят все уставные богослужения с видеотрансляцией богослужений в большие праздники, а также по субботам, воскресеньям и в дни Страстной седмицы. Желающие подать записки на поминовение и пожертвования могут это сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры.
По последним данным на Украине зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека умерли, 25 — выздоровели.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения, умерли свыше 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения