Киево-Печерская лавра закрылась для прихожан на карантин из-за коронавируса

Киево-Печерская лавра закрылась для прихожан на время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте лавры.

«С этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время карантина в лавре проходят все уставные богослужения с видеотрансляцией богослужений в большие праздники, а также по субботам, воскресеньям и в дни Страстной седмицы. Желающие подать записки на поминовение и пожертвования могут это сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры.

По последним данным на Украине зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека умерли, 25 — выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения, умерли свыше 50 тысяч человек.

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