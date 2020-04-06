Олимпийский комитет США лишится сотен миллионов долларов

Олимпийский комитет США недосчитается 200 миллионов долларов из-за переноса летних Игр в Токио на 2021 год. Об этом сообщает The New York Times.

В отличие от других национальных олимпийских комитетов, в США организация не получает государственное финансирование. Перенос Олимпиады оставит ее без доходов от телевизионных трансляций соревнований, которые фактически позволяют комитету функционировать и обеспечивать спортсменов.

24 марта стало известно, что Олимпиада-2020 перенесена на год из-за распространения коронавируса. Отмечалось, что идея об отказе от проведения соревнований принадлежит японскому правительству. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) объявил и новую дату начала Игр — 23 июля 2021 года.

Перед объявлением о переносе МОК столкнулся с давлением со стороны атлетов, подготовка которых пострадала из-за пандемии коронавируса. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу также обратился к МОК с просьбой рассмотреть вопрос переноса Игр, сославшись на трудности в организации тренировочного процесса для спортсменов.

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