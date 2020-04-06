Полицейские получат надбавку за обход квартир россиян на карантине. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в специфику организации работы полиции внесены определенные коррективы, связанные с противодействием распространению коронавируса. Он отметил, что в том числе полицейскими осуществляются обходы квартир россиян, находящихся на карантине.
«Буквально на днях решен вопрос о выделении МВД России дополнительного финансирования на выплату компенсации за сверхурочную работу. Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов», — сообщил Колокольцев.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения