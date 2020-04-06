Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса

Японский комик и исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за коронавируса. Видео появилось на его странице на YouTube.

Название хита изначально расшифровывалось как Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). В нынешнем году исполнитель поменял его на Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»). «У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть», — поется в песне, теперь посвященной профилактике заболевания коронавирусом.

С момента загрузки видео его успели посмотреть почти 350 тысяч раз. Как отмечает Reuters, видео стало очень популярно в японском сегменте Twitter и вошло в пятерку популярных на 6 апреля.

На 5 апреля в Японии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3858 человек, умерли 93, не считая случай на круизном лайнере Diamond Princess, передает NHK. При этом пандемия уже привела к переносу Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, на 2021 год.

В октябре 2016 года песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. В 2017-м году Пико-Таро переделывал песню для выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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