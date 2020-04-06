Газдиев опроверг обвинения Соболь в «накрутке» каналом RT просмотров на YouTube

Алгоритм YouTube, на который никто не может влиять извне, сам выбирает видео и предлагает его пользователям к просмотру, после чего зрители на него кликают. Таким образом корреспондент RT Мурад Газдиев опроверг обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФНБ включен в реестр НКО, выполняющих функции инагента), которая ранее утверждала, что телеканал «накручивает» просмотры на этом видеохостинге.

В подтверждение своей позиции Мурад Газдиев раскрыл статистику просмотров ролика RT на YouTube — «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018». «Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется "Аналитика". Дамы и господа, 70 процентов трафика — 14 миллионов просмотров — раздел "Рекомендации" от самого YouTube. 30 процентов пришло из спортивного раздела того же YouTube», — подчеркнул он. Журналист привел также несколько примеров — видео CNN, показанное на YouTube и собравший аудиторию в 8 миллионов человек с 180 комментариями, а также ролик BBC, собравший около 4 миллионов просмотров с 379 комментариями.

Мурад Газдиев показал и статистику просмотров по географическому признаку. По словам журналиста, как ни странно, Китая там не оказалось, зато в топе находятся зрители из Бразилии. «Вот вам и море комментов на португальском. Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол», — обратил внимание на этот факт корреспондент.

Журналист, кроме того, подтвердил правдивость слов Маргариты Симоньян о том, что адмирал США Крейг Фоллер говорил о RT, как об опасности, грозящей Америке. Для этого нужно было только вбить в Google имя военачальника с упоминанием канала. «"О главной угрозе" — уже выдумка ФБК», — добавил Газдиев. Любовь Соболь утверждала, что Фоллер якобы ничего не говорил об RT.

По словам Мурада Газдиева, заявление о накрутке каналом RT просмотров через порносайты также совершенно не соответствует действительности. «Открываем аналитику в том же YouTube и смотрим на источники трафика. Как оказывается, 94 процента трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3 процента пришли от внешнего источника, от тех самых "порносайтов", о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», — отметил Мурад Газдиев. Кроме того, журналист обратил особое внимание на то, что в ролике Любовь Соболь не говорит о том, что у ФБК сторонняя программа, а не данные от YouTube.

Любови Соболь «удалось» сделать то, что не удавалось никому — ни CNN, ни BBC, которые всячески пытаются поймать RT на лжи, ни ЦРУ, ни ФБР, которые следят за телеканалом, а именно — «показать накрутку» просмотров на канале RT, иронизирует Мурад Газдиев. Любовь Соболь в своем ролике говорила о том, что признаками накрутки на RT якобы являются статистика просмотров и география аудитории. Ее позиция основывалась лишь на том допущении, что если речь идет о видео, у которого более 1 миллиона просмотров, и при этом всего 93 комментария, то «дело, скорее всего, нечисто».