Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией

Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.

При этом обе стороны выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США, хотя президент Дональд Трамп пока публично отвергает эту возможность. Вопрос попытаются поднять на встрече министров энергетики «Большой двадцатки», которая состоится 10 апреля.

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Встреча представителей ОПЕК+ назначена на четверг, 9 апреля. Ранее предполагалось, что она состоится в понедельник, но договориться стороны не сумели.

Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Страны переложили ответственность друг на друга за радикальное падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Начало переговоров о сокращении добычи на прошлой неделе анонсировал президент США Дональд Трамп. Он объявил, что снижение составит 10 или даже 15 миллионов баррелей в сутки. При этом позднее глава Белого дома пояснил, что, по его мнению, заниматься этим должны только страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия. В противном случае, пригрозил он, страны могут столкнуться с американскими санкциями.

По состоянию на утро 6 апреля стоимость марки Brent упала до 33 долларов за баррель. Это означает, что рынок по-прежнему верит в возможность крупнейших экспортеров договориться.

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