Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что происходящие в мире события требуют от правительства самых решительных мер. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».

Белорусский лидер заявил о необходимости делать нефтяные запасы и создавать новые опоры для экономики. «Нерешаемых проблем здесь нет и в принципе быть не может», — подчеркнул он.

2 апреля премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что поставка российской нефти в Белоруссию будет вестись без премии российским компаниям по цене в четыре доллара, поскольку на этом настоял Лукашенко. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что купить российскую нефть по конечной цене в четыре доллара Белоруссия сможет, только если появятся такие коммерческие предложения.

С конца прошлого года Россия и Белоруссия не могли договориться о долгосрочных контрактах на сырье из-за разногласий по ценовому вопросу. К соглашению стороны смогли прийти только в конце марта.

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