Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы

Музыканта Игоря Николаева, госпитализированного в конце марта с подозрением на коронавирус, выписали из больницы. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Композитор поделился фотографией прогулки после концерта в Кремле с дочерью Вероникой. «И, кстати, я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы!!!» — подписал Николаев. Он добавил, что верит в лучшее и надеется вскоре прогуляться по городу после окончания режима самоизоляции.
Николаева доставили в московскую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус 26 марта. Предполагалось, что исполнитель мог заразиться после мероприятия, на котором присутствовал артист Лев Лещенко с подтвержденным диагнозом.
30 марта Николаев объявил о своем диагнозе в Instgram. «Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей и свою семью. Тем не менее у музыканта сохранялась повышенная температура и была выявлена пневмония.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения