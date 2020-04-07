Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы

Музыканта Игоря Николаева, госпитализированного в конце марта с подозрением на коронавирус, выписали из больницы. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Композитор поделился фотографией прогулки после концерта в Кремле с дочерью Вероникой. «И, кстати, я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы!!!» — подписал Николаев. Он добавил, что верит в лучшее и надеется вскоре прогуляться по городу после окончания режима самоизоляции.

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Николаева доставили в московскую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус 26 марта. Предполагалось, что исполнитель мог заразиться после мероприятия, на котором присутствовал артист Лев Лещенко с подтвержденным диагнозом.

30 марта Николаев объявил о своем диагнозе в Instgram. «Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поделился артист. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей и свою семью. Тем не менее у музыканта сохранялась повышенная температура и была выявлена пневмония.

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