Канделаки начали угрожать фанаты Нурмагомедова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале рассказала об угрозах со стороны фанатов российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

Канделаки заявила, что негативные комментарии появились после поддержки журналиста «Матч ТВ» Александра Лютикова, разозлившего болельщиков Нурмагомедова. Ей начали поступать сообщения со словами: «Чуть попутала, дворняжка», «Это тебя должны за ухо к нам привести», «Тебе рот надо закрыть», «Я считаю, она — это расходный материал».

Канделаки посчитала, что настоящий кавказский мужчина не мог так поступить. «Кавказ такое существо представлять не способно. А вот позорить — да, бросая тень на основы этики горцев, где важное место занимает уважение к женщинам», — отметила она. Она обратилась к Нурмагомедову с просьбой высказаться по этому поводу.

30 марта Лютиков опубликовал в Instagram аудиозапись угроз расправы от представившегося двоюродным братом Нурмагомедова человека. Он остался недоволен сюжетом журналиста о том, что российский боец, отказавший от поединка с американцем Тони Фергюсоном, при желании мог улететь в США.

В итоге турнир UFC 249 пройдет без Нурмагомедова. Вместо россиянина поединок с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

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