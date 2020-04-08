Игрок «Фенербахче» рассказал о привезенном одноклубниками из Москвы коронавирусе

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» заразились коронавирусом в России. Об этом Eurohoops рассказал защитник стамбульской команды Костас Слукас.

«Похоже, что мои одноклубники привезли коронавирус из Москвы, когда мы играли с "Химками"», — заявил греческий баскетболист, который не летал на матч.

Он также отметил, что в Турции долгое время проблему распространения заболевания старались не замечать. Из-за этого спортивные соревнования приостановили слишком поздно.

О четырех случаях заболевания коронавирусом в «Фенербахче» рассказали 27 марта. С «Химками» в рамках Евролиги стамбульцы встречались 6 марта в Мытищах, уступив россиянам со счетом 68:82. Через шесть дней европейский турнир был приостановлен.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 8672 человека. 580 человек выздоровело, 63 — умерло. В Турции число заболевших составляет 34109 человек. 1582 человека выздоровело, 725 — умерло.