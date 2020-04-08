Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research.

Исследователями было проанализировано действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов — спустя двое суток.

По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

Ранее стало известно, что российские ученые начали испытания теста для переболевших коронавирусом. Он позволит выявить людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 87 тысяч человек, более 317 тысяч вылечились.

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